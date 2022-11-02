‘Ferah Adam Kampanyası’ adlı proje ile reklam sektöründe önemli bir değere sahip olan Genç Kristal Ödülü’nü kazanan Anadolu Üniversitesi öğrencileri Atakan Karnak ve Yiğit Eren Tiryaki, yaşadıkları süreci anlattılar.

‘Ferah Adam Kampanyası’ adlı proje ile reklam sektöründe önemli bir değere sahip olan Genç Kristal Ödülü’nü kazanan Anadolu Üniversitesi öğrencileri Atakan Karnak ve Yiğit Eren Tiryaki, yaşadıkları süreci anlattılar.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan Atakan Karnak ve Yiğit Eren Tiryaki, gerçekleştirdikleri ‘Ferah Adam Kampanyası’ adlı proje ile Kristal Elma ödülüne layık görüldüler. Türkiye Reklamcılar Derneği ve Reklamcılar Vakfı öncülüğünde organize edilen yarışmada isimlerini duyuran ve meydana getirdikleri başarılı çalışmanın onurunu yaşayan İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Karnak ve Tiryaki hem kazandıkları ödül sayesinde reklamcılık sektöründe dikkat çektiler hem de yaşadıkları süreçten bahsettiler.

“Briefe uygun olarak absürt ve eğlenceli bir şekilde projemizi ürettik”

Ferah Adam Kampanyası ile reklamcılık alanında çok değerli bir ödüle imza attıklarını gururla anlatan Karnak, “Reklamcılık branşı öğrencisi olmamama rağmen bu alana karşı her zaman ilgi duydum ve şu anda da öğrenciliğimin yanı sıra reklam yazarlığı, metin yazarlığı ve içerik üreticiliği ile uğraşıyorum. Kristal Elma ödülünün hikâyesine gelirsek, ekip arkadaşım Yiğit Eren ile sosyal medyada gezinirken böyle bir yarışmanın olduğunu gördük ve hiç düşünmeden başvurumuzu yaptık. Bizden istenen briefe karşı biraz absürt biraz da eğlenceli bir içerik oluşturup projemizi sunduk” dedi.

“Gelecekte adımızı sıkça duyacaksınız”

Sen İçini Ferah Tut sözü ile insanları ferahlatan ve içlerini rahatlatan bir karakteri işleyerek projeyi geliştirdiklerini ve adını da bunun için Ferah Adam olarak belirlediklerini aktaran Karnak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İnsanların günlük dertleri ile boğuşurken Ferah Adam’la yani First 60 Dakika ürünü ile sorunların aslında o kadar da büyük olmadığını ve içlerini ferah tutarak bunların üstesinden gelinebileceğini ifade etmeye çalıştık. Oluşturduğumuz proje sonrasında ise ödüle layık görüldük. Reklamcılık branşında değer gören bir ödüle sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Normalde bu ödülü ajanslar ekipçe kazanırlar ama biz bunu iki kişi başardık. Reklamcılık sektörüne güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Umarım gelecekte de adımızı sıkça duyacaksınız. Türkiye’de çok yetenekli reklam yazarları ve kaliteli projeler yapılıyor. Şu an yolun başında olduğumuz için ben de tüm bunlardan feyz alıyorum. Reklamcılık, günümüzde çok önemli bir yerde bulunuyor ve dijital medya ile de üretilen içerikler kısa bir sürede milyonlara ulaşıyor. Tüketim çok hızlı olduğu için de yoğun bir tempoda çalışması gereken reklam yazarlarının sayısına ihtiyaç artıyor.”

“Disiplindeki otoritelerin dikkatini çekmeyi başardık”

Grafik tasarım, video ve animasyon üzerine çalıştığını söyleyen 21 yaşındaki İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Tiryaki, “Ödülünü aldığımız projenin görsel anlamda estetiği ile ilgilendim. Yarışmaya katılmak gibi bir düşüncemiz yoktu fakat katıldıktan sonra da en iyi şekilde konsantre olduk. Yaklaşık 15-20’ye yakın fikir ürettik ve sonrasında ise ‘Ferah Adam’ ortaya çıktı. Kampanyamızı bu başlık altında meydana getirdik. Kristal Elma, reklamcılık sektöründe önem verilen bir ödül. Kariyerimizin başında olan öğrenciler olarak bu disiplindeki otoriterlerin dikkatini çekmeyi başardık” dedi.

“Farklı ve özgün bir şekilde sıyrılmamız gerekiyor”

“Dijital tasarım konusunda Türkiye’de çok yetenekli arkadaşlar var” diyen Tiryaki, “Sektörde yer alabilmemiz için tasarımcıların arasından farklı ve özgün bir şekilde sıyrılmamız gerekiyor. Bir üniversiteli olarak Türkiye’de reklam ve reklamın değerinin anlaşılması son yıllarda inanılmaz bir gelişim kaydetti fakat sektörün devleştiği ülkelere kıyasla hala emekleme aşamasındadır. Yaklaşık 10 seneye kadar bu işi en iyi yapan Amerika’yı yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu mesleği seçmek isteyen kardeşlerime önerim ise öğrenim sürecinde ve sonrasında kendilerini ne kadar geliştirirler ise o kadar avantaj sağlayacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.