Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi, 1 Kasım itibariyle Kayseri Saat Kulesi’nde hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi, 1 Kasım itibariyle Kayseri Saat Kulesi’nde hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan İletişim Küresi, 1 Kasım 2022 Salı gününden itibaren Kayseri Saat Kulesi’nde talep, istek ve önerileri almaya devam edecek. Sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu İletişim Küresi’ni Kayseri Saat Kulesi’ne taşıdı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi altındaki Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) ile birlikte İletişim Küresi de talep, istek ve önerileri burada almaya devam edecek. Vatandaşlarla Büyükşehir arasında adeta bir köprü görevi üstelenen Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi, meydanda Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet veriyor. Görevli personel, İletişim Küresi’nde vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, onların istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Cumhuriyet Meydanı tarihi Saat Kulesi altında kurulan Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) de, gurbetçilere hizmet veriyor.