İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğinin dördüncüsü ile devam edildi.

İletişim Fakültesi’nin Temmuz ayı etkinlikleri çerçevesinde açık hava sinema etkinliğine katılanlar, İletişim Fakültesi’nin bahçesinde dev perdede film izlemenin keyfini yaşadı. Akşam serin havada dev perdeye yansıtılan “Sevginin Gücü” adlı film yoğun ilgi gördü. Konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikâyesinin anlatıldığı “Sevginin Gücü” filmini izleyenler keyifli saatler geçirdi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Temmuz ayı etkinlikleri ile depremden etkilenen çocukların hayata yeniden daha hızlı tutunmasını hedeflediklerini kaydetti.