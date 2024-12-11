Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen seminerde siber suçlar, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Öğrencilere, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde açıklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü tarafından, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde bir seminer düzenlendi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı gibi önemli konular ele alındı. Seminerde ayrıca, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, mobil oyunların etkileri, dijital bağımlılık, banka ödeme sistemleri ve siber suçların hukuki boyutu gibi konular detaylı bir şekilde açıklandı. Katılımcılara, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Yusuf Aydoğdu, seminerin oldukça bilgilendirici geçtiğini belirterek, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bizi bilgilendirdi. Bu değerli bilgiler için kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Bir başka öğrenci ise seminerin verimli geçtiğini ifade ederek, farkındalık kazandıran bu etkinlik için jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.