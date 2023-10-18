Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi’nin Akademik Yıl Açılışı “Dezenformasyonla Mücadelede Medya Okuryazarlığının Önemi” isimli sunumu dersi ile gerçekleşti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi’nin Akademik Yıl Açılış Töreni, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Hierapolis Salonu’nda gerçekleştirilen İletişim Fakültesi’nin Akademik Yıl Açılış Töreni’ne, rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, AB Türkiye Delegasyonu Stratejik İletişim Sorumlusu Dr. Lale Şıvgın Dündar, Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger açılış konuşmasında, yeni medya çağında bilgiye çok hızlı erişiyor olmanın aynı zamanda dezenformasyonu da beraberinde getirdiğini belirtti. Özdülger, özellikle doğal afet ve kriz dönemlerinde daha kritik hale gelen yalan haber ve yanıltıcı bilgilerin veriliyor olmasının geri dönülmez sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

“Sayın Rektörümüzün de destekleri ile gelecek yıl Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü açmayı planlıyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Soylu, “Zorunlu olarak ara verdiğimiz yüz yüze eğitime tekrardan geçtiğimiz için son derece mutluyuz. Siz öğrencilerimizi yeniden görmek çok güzel. Farklı aktivitelerle yüz yüze eğitimde yaşadığımız bu mutluluğun devam etmesini temenni ediyorum. Bir kurumun net hedeflerinin olması bir yönetim bilimci olarak her zaman üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesidir. Bir kurumun misyon ve vizyonunun olması çok farklı kesimler için önem arz etmektedir. Bu noktada Sayın Rektörümüze ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rektörümüz göreve geldiği günden bu yana üreten üniversite olmak üzerinde duruyor. Bizler de onun destekçisiyiz. Biz akademisyenler bilimsel yayın yaparız ama aynı zamanda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürüz. Bizler öğrencilerimiz için varız. Şehrimizdeki Denizli Sanayi Odası gibi kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri ile öğrencilerimizi bu misyon ve vizyonumuza ortak ediyoruz. Sayın rektörümüzün destekleriyle mevcut şartlarımızı iyileştirme adına çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu sene Yeni Medya ve İletişim bölümümüze öğrenci kabul edeceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren ise Radyo, Sinema ve Televizyon bölümümüzü hayata geçirmek istiyoruz.”

“Üniversite hayatın rehberidir vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda en önemli etkenlerden biri de iletişimdir”

Açılışta konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “ Bu yıl lisans öğrenimine başlayan öğrencilerimiz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında başlamış ve ikinci yüzyılında mezun olmuş olacaklar. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı basit de devam etmiyor. Onun için Cumhuriyetimizin kıymetini bileceğiz ve çok çalışacağız. İletişim Fakültemiz hacmi küçük olsa da hacminde görülmeyecek kadar büyük işlere imza atıyorlar. “Üniversite hayatın rehberidir” vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda en önemli etkenlerden biri de iletişimdir. Öğrencilerimizin halkın sorununu görmesi gerekir. Biz kendi merkezimizi kurduk ve birçok öğrencimiz şu an orada kısmi zamanlı olarak çalışmaktadır. Bizim öğrencilerimiz buradan çıktıklarında birçok bilgiye hâkim bir şekilde işe başlayacaklar. Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyeti çok iyi kavramamız lazım. Biz kolay kaybolacak bir devlet değiliz. Sürekli doğru olanı takip etmemiz bizi güçlü kılar. Biz sağlıkta da güçlü olacağız, iletişimde de güçlü olacağız. Bu yol öğrencilerimizden geçiyor. Meraklı, sorgulayan ve hayatın içine giren öğrencilerden geliyor. Öğrencilerimizden, geleceğimizden ve gençlerimizden çok umutluyum. Memleket ve dünya meselelerini her ortamda tartışacaklar. İletişim Fakültesi’nin yeni akademik yılı hayırlı olsun.”

“Haberin doğruluğu farklı kaynaklardan teyit edilmelidir”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın konuşmasının ardından AB Türkiye Delegasyonu Stratejik İletişim Sorumlusu Dr. Lale Şıvgın Dündar “Dezenformasyonla Mücadelede Medya Okuryazarlığının Önemi” başlığı adı altında açılış dersini verdi. Sunumunda örnekler üzerinden, bir haberin doğruluğunun teyit edilmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı. Bir haberin doğruluğu için hemen diğer kaynaklara bakmak ve doğruluğunu kontrol etmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Lale Şıvgın Dündar dijital platformlarda artık teknolojinin de gelişmesi ile bir videonun müdahale yapılıp yapılmadığının doğruluğunun kontrol edilmesi mümkün olduğunu söyledi. Dezenformasyon konusunda gazetecilere de sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Dr. Dündar, herhangi bir içerik gördüğümüzde bunu haber yapmak için doğruluğunu teyit etmek farklı kaynaklardan araştırmak gerektiğini belirtti. Medya okurlarına da bir haberi paylaşırken bilgi kirliliğine sebep olmamak adına başka kaynaklardan teyit etmeleri ve olaya sakin yaklaşmaları tavsiyelerinde bulundu.

Açılış dersinin ardından Dr. Lale Şıvgın Dündar’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan günün anısına plaket takdiminde bulundu.