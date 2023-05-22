Atatürk Üniversitesinin sportif faaliyetleri arasında yer alan ve geleneksel olarak düzenlenen Fakülte ve Yüksekokul Öğrencileri Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Final maçında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine (KKEF) karşı galip gelen İletişim Fakültesi turnuvayı 1. olarak tamamladı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sosyal faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri arası Spor Şenlikleri, 19 Mayıs Gençlik Haftası Futbol Turnuvası 8-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşti. 12 takımın yer aldığı, 250 sporcunun katıldığı ve ilginin oldukça yoğun olduğu turnuva, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İletişim Fakültesinin 1. olduğu turnuvada KKEF 2’inci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ise 3. oldu.

Rektör Çomaklı: “Turnuva, Öğrencilerimizin Sosyal İlişkilerinin Güçlenmesine Katkı Sundu”

Turnuvaya katılan tüm sporcuların, müsabakalarda centilmence mücadele ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen, rekabet duygusu yüksek müsabakaların, fair-play çerçevesinde tamamlanmasının turnuvanın düzenlenme amacının yerine geldiğinin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Bu tür sosyal etkinliklerin öğrenciler arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlamasının yanında, birliktelik ruhunu da artırdığını söyleyen Rektör Çomaklı, daha kapsamlı ve nitelikli organizasyonların artarak devam edeceğini vurgulayarak turnuva sonunda dereceye giren takımların oyuncularını tebrik etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.