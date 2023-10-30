Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) tarafından düzenlenen Kültür ve İletişim başlıklı seminer İBF Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, düzenlenen Kültür ve İletişim başlıklı seminere konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında kültür kavramının çerçevesine değinen Prof. Dr. Nabi Avcı şunları aktardı:

“Bizim zamanımızda kültür kavramı sosyal bilimlerde en çok tartışılan ve tanımı yapılan kavramlardan birisiydi, belki de birincisiydi. Yanılmıyorsam 300’e yakın tanımdan söz ediliyordu. Bugün o daha da arttı. O zamanlar popüler kültür araştırmaları bu kadar yaygınlaşmamıştı ve sosyal medya yoktu. O nedenle kültürün, şimdi herhalde bini geçen tanımı vardır. O gün de bugün de asgari bir zeminde buluşabiliriz. Kültür dediğimiz zaman insanın yapıp ettikleri, insanın bütün başardıkları, insanın tabiata karşı yaptıkları ile tanımlanabilir. Kültür insan başarılarıdır. Kültür tarihi veya kültürel araştırmalar alanında önce anlaşma eşiği bulmak lazım. Kültür ya da medeniyet bir meydan okumadır. Doğanın yapısı sert ise toplum medeniyet oluşturmak için sert bir meydan okuma gerçekleştirir ve yumuşak bir doğa varsa da bu yumuşak bir meydan okuma olur.”

İletişim farklı disiplinleri kapsayan bir çatı alan konumundadır

Prof. Dr. Avcı konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Levi-Strauss, ‘Geçmişte farklı disiplinlerin yaptığı çalışmaları şimdi iletişim bilimi yapıyor’ der. Bu disiplinler; antropoloji, kültürel antropoloji daha çok, ekonominin ve linguistiğin uğraştığı konuların hepsini şimdi bir çatı alan olarak iletişim araştırmaları kendi bünyesine aldı. Dolayısıyla siz iletişim bilimciler aynı zamanda kültürel antropolojiyi, aynı zamanda ekonomiyi, aynı zamanda dil bilim araştırmalarını takip etmelisiniz ki iletişim araştırmalarını yeterince yakalayabilesiniz. Levi-Strauss’un kültür yaklaşımından devam edersek, ‘Kültürler arasında bir hiyerarşi yoktur’ der. Yani yüksek kültürlü insanlar, yüksek kültürlü insan toplulukları ve ilkel dediğimiz, az gelişmiş dediğimiz insan toplulukları bunlar arasında bir hiyerarşi yoktur. Çünkü her insan topluluğu kendi doğal, kültürel, tarihi, çevresel birikimine ve deneyimlerine göre bir kültür oluşturur ve bunlar her zaman kolay kolay birbirlerine tercüme edilemezler. Bir kültür kitap çevirir gibi ya da bir elbise değiştirir gibi değiştirilemez ya da bir elbise giydirir gibi başka bir topluma o kültür giydirilemez, kültürü değiştirilemez.”

Konuşmacı olarak eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın yer aldığı seminere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi İBF Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, İBF Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katılım gösterdi.

Seminerin sonunda Rektör Erdal tarafından Prof. Dr. Nabi Avcı’ya plaket takdim edildi.