Uluslararası İletişim Sempozyumu, Communication in the Millennium (CIM), 12 Ekim Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde dünyanın farklı ülkelerinden pek çok akademisyenin katılımı ile gerçekleşecek.

Uluslararası İletişim Sempozyumu, Communication in the Millennium (CIM), 12 Ekim Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde dünyanın farklı ülkelerinden pek çok akademisyenin katılımı ile gerçekleşecek.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden iletişim bilimleri alanında uzman akademisyenlerin konuk ve konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumun açılış töreni, 12 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonunda gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nden University of Texas at Austin’in iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek olan sempozyumda; sosyal medya, gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler, sinema ve televizyon başta olmak üzere, pandemi dönemi haberciliği ve medyada güncel gelişmeler konularında toplam 87 bildiri sunulacak.

Sempozyumun bu yılki davetli konuşmacıları arasında Bahçeşehir Üniversitesiden Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Nicholas Cull, Don Winslow Stacks, Prof. Dr. Christina Ogan, Prof. Dr. David H. Weaver, Prof. Dr. Sahar Khamis, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dr. Noela Michael, İngiltere’den Dr. Anastasios Theofilou, İspanya’dan Dr. Elisa Garca-Mingo, Malezya’dan Doç. Dr. Juliana Abdul Wahab, Yunanistan’dan Dr. Nikos Panagiotou yer alıyor.

Yüz yüze ve çevrimiçi ortamda gerçekleşecek sempozyumun tüm programı, YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek: https://www.youtube.com/c/cimsymposium

Sempozyum programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://cimsymposium.org web adresinden ulaşılabilir.