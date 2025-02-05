Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakanlıkların basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Bugün bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gündemi, kamusal iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkili koordinasyon sağlanması ve dezenformasyonla daha etkin mücadele edilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

"Kurumlarımızın faaliyetlerini etkin ve şeffaf biçimde medya ve kamuoyu ile paylaşan, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sunan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum" diyen Başkan altun, "Çalışmalarımıza aynı titizlik ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.