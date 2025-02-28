İstanbul’da ‘Türkiye Afrika Medya Forumu’ düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar ELLAFI, Afrika Yayın Birliği (AUB) CEO’su Gregoire NDJKA ve bir çok yerli ve yabancı konuk katıldı.

Düzenlenen forumda Türkiye ve Afrika arasındaki iletişim ve medya alanında varlık bulan medya, iletişim konularında atılacak adımlar ve stratejiler ele alındı. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu forumun halihazırdaki güçlü iş birliklerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Esas itibarıyla bugün, Afrikalı dostlarımız, Afrika’ya gönül vermiş çok kıymetli panelistlerimiz ve uzmanlarımızla Türkiye-Afrika medya ilişkilerini derinlemesine ele alacak, ortak bir vizyon çerçevesinde atacağımız yeni ve güçlü adımları belirleyeceğiz. Bu adımları atarken sadece stratejik İşbirliği perspektifiyle değil, tarihi ve kültürel bağları esas alan, kardeşlik hukukumuzu gözeten bir anlayışla yol alacağız." dedi.

Türkiye’nin insani yardımlar ve kalkınma projeleri ile kıtanın istikrarını güçlendirdiğini belirten Altun, "Türkiye, insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de kıtanın istikrarını güçlendiriyor. Sağlık Bakanlığı, Türk Hava Yolları, TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşumuz ile sivil toplum örgütlerimiz, tüm birikim ve imkanlarıyla Afrikalı dostlarımızla iş birlikleri tesis ediyor. Türk Hava Yolları, bugün Afrika’da 41 ülke ve 62 noktaya uçuş gerçekleştirerek kıta ile ülkemiz arasında ilişkileri güçlendiriyor ve kültürel etkileşimi artırıyor. Eğitim felsefesinin temelinde insan sevgisi, dayanışma ve paylaşma olan, Anadolu irfanının bir tezahürü olarak kurulan Maarif Vakfımız, Afrika’ya yönelik ana politikasıyla öğrenci yetiştirme, müfredat geliştirme ve öğretmen eğitimleriyle bölgede hem eğitim-öğretim seferberliği yürütüyor, hem de FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Afrikalı dostlarımıza bu mücadelemizde bizlere yol arkadaşlığı yaptığı için minnettarız." şeklinde konuştu.

"Afrika’nın sorunlarına, Afrikalı çözümler üretiyoruz"

Afrika’nın sorunlarına, Afrikalı çözümler" üretiyoruz diyen Altun, "Bizler Türkiye olarak Afrika’nın zengin potansiyelini ortaya çıkarmak için "Afrika’nın sorunlarına, Afrikalı çözümler" üretiyoruz. Medya ve iletişim alanına da bu anlayışla yaklaşıyoruz. Küresel medya eko-sisteminin hakikat ve adalet temelinde işlemesi, Afrika’nın küresel medyada, kendi sesiyle ve en doğru şekilde temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün ne yazık ki Batılı müesses medya düzeni içindeki Afrika temsilleri çoğunlukla, tek taraflı, önyargılı, stereo-tiplerle bezenmiş, manipülatif ve dezenformatif bir çerçeve içinde kendisini göstermektedir. Karşımızda çarpık bir anlatı rejimi vardır. Bu rejimin bertaraf edilmesi için şeksiz, şüphesiz güçlü, bağımsız ve tarafsız bir medya eko-sistemi inşa etmek zorundayız. Ancak bu suretle Afrika, kendi hikayesini kendi sesiyle anlatabilir. Ve bizler Türkiye olarak Afrika ile her türlü tecrübe ve deneyim paylaşımına hazırız. Bu çerçevede ortak içerik üretimi ve teknik iş birlikleri ile bu hikayenin anlatımına katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dezenformasyon her şeyden önce bir güvenlik sorunudur"

Dezenformasyonun bir güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Fahrettin Altun, " Dezenformasyon bugün sadece Türkiye’nin yahut Afrika ülkelerinin değil tüm insanlığın ortak sorunudur.

Dezenformasyon her şeyden önce bir güvenlik sorunudur. Savaş, iklim değişikliği ve ekonomik çöküş gibi sorunlar nasıl insanlık adına hızla çözmemiz gereken sorunlarsa dezenformasyon da öyle bir sorundur. Bu tehdide karşı küresel alanda yapılacak her mücadele; özgürlük, istikrar, adalet ve demokrasinin var olduğu bir toplumsal düzeni kurmamıza katkı sağlayacaktır. Bahse konu toplumsal düzenin tesis edilmesi; ayrımcılığın, nefret söyleminin, toplumsal kutuplaşmanın, ideolojik düşmanlıkların ve kamu düzenine zarar verecek sistematik dezenformasyonların önüne geçilmesiyle mümkündür. En iyi sizler biliyorsunuz ki dezenformasyon kampanyaları, Afrika toplumlarının da istikrarını, barışını ve refahını zedeleyen başlıca meydan okumalardan biridir" sözlerini kullandı.