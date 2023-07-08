Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşayan ve ilerlemiş yaşına rağmen hayata sarılan Mustafa Çakın manavlık yaparak geçimini sağlıyor.

Karapınar’a bağlı Yeşilyurt Mahallesinde 7 çocuk sahibi 88 yaşındaki Mustafa Çakın, gençlere örnek oluyor. Gençlik yıllarında birçok iş yaptığını belirten Mustafa Çakın, “Çalışmadan yaşamak bana göre değil. Yaşıma göre olan bir iş yapmaktan mutluyum. Günümüzde gençler iş beğenmiyor” dedi.

Karapınar’da getirdiği sebze ve meyveleri sattığını belirten Mustafa Çakın, “Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyorum. Birçok iş yaptım. Hepsini de severek yaptım. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Haftalık sebze ve meyveler getiriyorum. Ürünlerimi bu küçük dükkanda satıyorum. Hem bana gelir oluyor hem vatandaşa hizmet ediyorum. İşimi büyük istek ve aşkla yapmaya devam ediyorum. Gençlere baktığımızda birçoğu iş beğenmiyor. İnsanın gücü yettiği işi yapmalı ve rızkını sağlamalı. Daha yeni işe başlamış gibi erkenden dükkanı açıp rızkımı bekliyorum. Gençlerimize de çalışmalarını öneriyorum” diye konuştu.