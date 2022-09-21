Nöroloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, "Alzheimer hastalığının sıklığı 70 yaş üzerinde yüzde 11 olarak bulunmuştur. Türkiye’de 350-450 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır" dedi.

Nöroloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, "Alzheimer hastalığının sıklığı 70 yaş üzerinde yüzde 11 olarak bulunmuştur. Türkiye’de 350-450 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 21 Eylül Alzheimer Günü dolayısıyla “Hatıralarla ve Hatırlayarak Yaşlan” toplantısı düzenledi. Katılımın yoğun olduğu VM Medical Park Samsun Hastanesi’ndeki toplantıda Alzheimer belirtileri ve erken teşhisin önemi paylaşıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, ileri yaş unutkanlıkların en sık nedeni Alzheimer Hastalığı olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye’de 350-450 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır"

Alzheimer’ın 65 yaş üzerinde yüzde 8, 95 yaş ve üzerinde ise yüzde 50 sıklıkla görüldüğünü ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’de 2008 yılında yaptığı çalışmada hastalığın sıklığı 70 yaş üzerinde yüzde 11 olarak bulunmuştur. Türkiye’de 350-450 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır. Ailesinde Alzheimer Hastalığı olanlarda risk yüzde 5 düzeyindedir" diye konuştu.

"Nedeni bilinmiyor"

Alzheimer’ın nedeninin tam bilinmediğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Akkaya, “Beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ve hızlı kaybı sonucu olur. Hücreler ölür, beyin küçülür. Sorumlusu beyinde hatalı bozulma sürecinde oluşan beta amiloid ve tau proteinleridir. Sinir hücre ve bağlantılarında plak ve nörofibriler yumak oluşturup bozulma ve hücre yok olmasına neden olur. Beyin hacminin yüzde 20 azalmasına yol açar. Artan hücre ölümü beyinde birçok bilişsel becerilere ve öğrenim süreçlerinde gerekli olan kimyasal iletici asetilkolin eksikliğine neden olur” şeklinde konuştu.