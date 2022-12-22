Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve bu tesis ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 50 bin metrelik altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve bu tesis ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 50 bin metrelik altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca ilçesinde yapımını sürdürdüğü İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve tesis ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 50 bin metrelik altyapı projesinde çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarla 8 bin 500 metrelik kısmı tamamlanan 50 bin metrelik kanalizasyon hattının yanı sıra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi de hızla yükseliyor. Evsel atık suların güvenle taşınacağı ve son teknoloji cihazlarla arıtıldıktan sonra doğaya yeniden deşarj edileceği proje sayesinde Kaynarca bölgesinin doğası çevreci belediyecilik anlayışına yakışır şekilde korunacak. Konuya ilişkin SASKİ’den yapılan açıklamada, “18 bin kişilik nüfusa rahat bir şekilde hizmet verebilecek tesisimiz ile günde 3 bin metreküp atık su arıtacağız. Vatandaşlarımızın proje çerçevesinde devam eden inşa sürecinden minimum seviyede etkilenmesi için ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışıyor. Bu konuda bölge halkından sağduyulu olmalarını rica ediyoruz. Bölgeye inşa edilen bu hizmet adeta kıymetli bir eser niteliğinde gelecek nesillere aktarılacaktır” ifadeleri kullanıldı.