Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi” projesi ile başvuru yaptığı “Verimlilik Proje Ödülleri” programında Yerinde İnceleme aşamasına geçildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi” projesi ile başvuru yaptığı “Verimlilik Proje Ödülleri” programında Yerinde İnceleme aşamasına geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliğin artırılması konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir. Bu çerçevede Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de Sivas İŞGEM’de kurmuş olduğu İleri Alaşımlar Üretim Merkezi ile 20 Haziran- 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” programına başvuru yapmıştı. Başvurunun ardından 23 Eylül 2022- 3 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan ön değerlendirme aşamasını da başarı ile tamamlayan “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi” projesinde yerinde inceleme aşamasına geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilen Prof. Dr. Hüseyin Erdem ve Mevlâna Kalkınma Ajansı Uzmanı Ebubekir Karaçayır, öncelikle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret ederek projeye ilişkin toplantı gerçekleştirdi. SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Hüsnü Deniz Başdemir, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kılıçarslan, Dr. Öğretim Üyeleri Emre Yurtkuran, Said Eray, Nazım Babacan ve Sivas Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem’in de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesinin fikir aşamasından sonuçlandırılması aşamasına kadar geçirilen süreçler ve uygulanan verimlilik yöntemleri hakkında bağımsız değerlendirici heyete bilgi verildi.

Toplantının ardından; İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde incelemelerde bulunan bağımsız değerlendiriciler, başvuru aşamasında sözel olarak ifade edilen durumların gerçekleşme düzeylerini ve merkezin işleyişi sonucu ortaya çıkan ürünleri inceledi. İnceleme esnasında bağımsız değerlendiricilere bilgi veren SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “İleri Alaşımlar Üretim Merkezimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Sivas İŞGEM’de kurulmuştur. Söz konusu bu merkezimizde, vakum indüksiyon ergitme yöntemiyle ileri alaşımlar ve gaz atomizasyon sistemiyle nitelikli alaşımlardan küresel ölçekte metal toz elde edilmektedir. Bu metal tozlar kullanılarak, metal 3D yazıcıda eklemeli imalat teknolojisiyle, savunma sanayi, havacılık ve medikal sanayine yönelik üretim yapılmaktadır. İleri Alaşımlar Üretim Merkezimizde, savunma ve havacılık sanayi ürünleri ile sağlık alanında kişiye özel ortopedik implant gibi yüksek teknolojik ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını ve pilot ölçekte üretimini yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

İncelemelerin ardından, bağımsız değerlendirici Prof. Dr. Hüseyin Erdem ve Mevlâna Kalkınma Ajansı Uzmanı Ebubekir Karaçayır ve diğer üç değerlendirici tarafından rapor hazırlanarak yerinde inceleme puanı belirlenecek. Ödül jürisine sunulan rapor ve puanlamanın ardından ödül almaya hak kazanan ve dereceye giren kurum ve işletmeler belirlenerek ve Aralık ayı içerisinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımı ile düzenlenecek törende ödüllendirilecek.