Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesi İldem Bölgesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde başlatılan Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç "Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor" şeklinde konuştu.

Kayseri’de önemli ulaşım yatırım ve projelerine imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu projelerden birisi olan Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı projesi çalışmalarını inceledi.

Başkan Büyükkılıç, İldem ve Gesi yönlerine alternatif ulaşım imkânı sunacak, öte yandan Kuzey Çevre Yolu bağlantısıyla Kayseri’nin trafik yükünü hafifletecek bu önemli ulaşım projesine ilişkin olarak yolun ana arter düşüncesinde bir bağlantı sağlayacağını dile getirdi.

Büyükkılıç’a incelemesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları, müdürler ile çevredeki esnaf da eşlik etti.

"Kayseri’miz Gelişiyor, Güzelleşiyor"

Gerçekleşen teknik incelemede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor. Yapılan çalışmalarla ilgili yerinde incelememizde önemli bir ana arterin açılma projesine imza atmış oluyoruz" diyerek, şunları paylaştı:

"Burada 4’üncü Organize Sanayi Bölgemizin Erciyes Organize diye nitelendirdiğimiz bu bölgededir. İldem bölgemizde yoğun bir yapılaşma ortaya çıkarken, Yeşilyurt Mahallemizin artık kabına sığmayan bir yaklaşım içerisinde konutlarla donandı. İnşaat malzemecilerimiz ve dostlarımız da bu bölgede gerçekten ticareten güzel işler yapıyor. Çevre yolumuzla İldem ve Yeşilyurt Mahallemizi Gesi üzerinden bir ana arter düşüncesinde bağlantı sağlayacağı bir yolu hayata geçiriyoruz."

"Problem Oluşturmayacak Bir Yaklaşım Sergileyen Anlayış"

Büyükkılıç, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, iki buçuk kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yapılan yola ilişkin olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin problem oluşturmayacak bir yaklaşım sergileyen anlayış içerisinde çözüm ürettiğini ve altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç ifadelerinde şunlara yer verdi:

"İki buçuk kilometre uzunluğunda, otuz metre eninde. Aynı zamanda ara bağlantılar ile de saydığımız yerleri de böylece bu projenin içerisinde dâhil etmiş oluyoruz. Benim gözlemlediğim Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, belediyemiz yaptığı çalışmalarda çözüm üretip, altyapı hizmetlerini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyemizin Fen İşleri Birimi’ni ve çok kıymetli, tecrübeli dostumuz, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten uyumlu, tecrübeli ve imkânlarımızı da seferber ettiğimiz bu güzel çalışma ile ‘yol medeniyettir’ anlayışı ile Kayseri’mize yakışır bir ana arteri daha hayata geçiyor."

Kadirşinas olarak nitelediği esnafa da teşekkür eden Büyükkılıç, esnafı da ziyaret ederek birlik beraberlik mesajı verdi, hayırlı bereketli kazançlar temennisinde bulundu.