Alt yapısı tamamlanan yollarda hızla asfalt çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, İldem Kay-Kop bölgesinde toplamda 3 kilometrelik yolu sıfırdan yeniliyor.

Alt yapısı tamamlanan yollarda hızla asfalt çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, İldem Kay-Kop bölgesinde toplamda 3 kilometrelik yolu sıfırdan yeniliyor.

İlçede asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hemşehrilerimiz ulaşımlarını rahatça sağladığı gibi, konforu sağlamak için ilçemizin birçok mahalle ve sokağında hizmet ediyoruz. Melikgazi’de yerleşim bölgelerinin ve bağlantı yollarının asfalt çalışmaları ve yayla yollarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımlarında da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede İldem Kay-kop bölgesinde 3 kilometrelik alanda sıcak asfalt çalışmasına başladık. Yaya yolu eskiyen yerlerde ise yeni kaldırım ve refüj çalışmaları da yapılıyor. Gece gündüz çalışarak ilçemize hizmet eden mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor. İlçemizin genelinde vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için çalışmalarımız hava şartları müsaade edene kadar devam edecek. Yeni yollarımız İldem’e ve Melikgazi’mize hayırlı olsun" dedi.