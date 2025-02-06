DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilçe kaymakamı yoğun kar yağışı sonrasında ilçenin en yüksek köyüne giderek, köy yolunun açık kalmasını sağlaması dikkat çekti.

Düzce’nin Çilimli İlçesi’nde etkili olan kar yağışı ile beraber ilçe Kaymakamı Furkan Alpay, ilçenin en yüksek köylerinden birisi olan Karaçörtlen köyünü ziyaret etti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber köye giden Kaymakam Alpay, yolun sürekli açık tutulduğunu belirterek vatandaşlar ile bir araya geldi. İlçe Özel İdare ekipleri de bu esnada kar yağışı sebebi ile kapanması muhtemel olan yolda düzenleme çalışmaları yaparak yolları sürekli açık tuttu. Kaymakamın bu tavrı köylüler tarafından beğeni ile karşılandı.