Adıyaman’ın ilçelerinde yürütülen çalışmalar Vali Osman Varol başkanlığında masaya yatırıldı.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Adıyaman Valisi Osman Varol ve kaymakamlar katıldı. Burada düzenlenen toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar, yatırım ve projeler ile koordinasyonu gerektiren hususların görüşüldü. Yaşanan deprem afeti dolayısıyla ilçelerde yürütülen çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılarak ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, devam eden yatırım ve projelerle vatandaşlara sunulan kamu hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.