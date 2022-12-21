Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar tarafından doğal ortamından elde edilerek üretilen ürünler, yerel yönetimlerin destekleri ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmaya başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar tarafından doğal ortamından elde edilerek üretilen ürünler, yerel yönetimlerin destekleri ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmaya başladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan öncülüğünde, ilçede yöresel ürün merkezi kuruldu. Kurulan merkezde kadınlar desteklenerek nar ekşisi, lavanta, kamış sepet, zeytinyağı, pekmez, karakılçık buğdayı gibi bölgeye özgü lezzetler tekrar üretime kazandırıldı. Hem yerel yönetimler hem de internet üzerinden satışa sunulan ürünlere talep çoğaldı. Sadece bir kurum tarafından 300 farklı yöresel ürün satın alınarak tek kalemde 30 bin TL’lik satış yapıldı. Taleplerin yoğun olarak gelmesi nedeniyle üretimlerin de ara vermeden devam ettiği belirtildi.

"Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor"

Örnek bir çalışma yapıldığını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde köylü kadınların yetiştirdiği yöresel ürünler doğal ve hijyenik bir şekilde paketleniyor. Hem sanal ortamda hem de birebir yapılan görüşmeler ile yöresel ürünler Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor. Son olarak, bir kuruma 30 pakette 300 ayrı ürün gönderildi. Yapılan bu ticaretten 30 bin TL para kazanıldı. Bir yıldan fazla oldu bu ürünlerin pazarlamasını yapmaya başlayalı. Pazarlamalarımızda ciddi bir artış var. 300 tane yöresel ürünümüzü bir ilimizdeki kuruma satışını yaptık. Kuytucaklı, Bucaklı kadınlarımıza, Gaziköy’deki ve Türkeli Mahallesi’ndeki Romanlarımıza kısacası bütün üretici kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yok olmaya yüz tutan bu kültürün tekrar canlandığına değinen Özgan, "Hatta bazı diğer ilçelerimiz de Karataş gibi, Feke gibi burada sepet yaptırıp yöresel ürünleri paketliyorlar. Yani bu değerli bir çalışma. Bundan birçok insanımız faydalanıyor. Hijyenik ortamda hazırlanıyor. Prof. Dr. Hikmet Saygılı hocamız bu işin başında ve ürünler steril olarak satışa sunuluyor. İlçemizdeki ve çevre ilçemizdeki tüm üreticilerimizi desteklemekten mutlu oluyor" diye konuştu.