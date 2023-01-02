Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen ve afetzedelerin de faydalanacağı konutlarda sona gelindi. Dış cepheleri 600 yıllık coğrafi işaretli Azdavay yöresel kıyafetlerinde bulunan renklerle boyanan konutların Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen ve afetzedelerin de faydalanacağı konutlarda sona gelindi. Dış cepheleri 600 yıllık coğrafi işaretli Azdavay yöresel kıyafetlerinde bulunan renklerle boyanan konutların Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde Kastamonu’nun Azdavay etkilenen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutlardan faydalanacak. Yüzde 95 onanında yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları devam eden 139 konutun Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Yapımında sona gelinen TOKİ konutlarının dış cephesi ise 600 yıllık coğrafi işaretli Azdavay yöresel kıyafetlerinde bulunan renklerle boyandı. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Azdavay Kaymakamı Şeymanur Kaygusuz, inşa edilen konutların bir kısmının afetzedelere teslim edileceğini ifade etti.

“139 konutumuzu hak sahiplerine Şubat ayında teslim edeceğiz”

Konutlardaki çevre düzenlemelerinin devam ettiğini belirten Kaymakamı Şeymanur Kaygusuz, “Şu anda 9 bloktan oluşan toplamda 139 daireden oluşan TOKİ konutlarımızın yapımında artık son aşamaya gelindi diyebiliriz. Konutlarda çevre düzenlemesi devam ediyor. Yapılan konutların bir kısmı selden zarar gören afetzedelere ayrılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca konutların Şubat ayının sonuna inşallah çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. TOKİ konutlarımızda 3+1 75 adet dairemiz mevcut. 2+1 ise 64 adet dairemiz bulunuyor. Toplamda 139 dairemizin yapımı tamamlandı. İnşallah selden zarar gören vatandaşlarımızın da TOKİ konutlarından yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

“Konutların dış cephesinde 600 yıllık yöresel kıyafetlerin renkleri kullanıldı”

600 yıllık yöresel kıyafetlerinin renklerini kullandıklrını belirten Kaygusuz, “TOKİ konutlarımız, Azdavay’ın yöresel kıyafetinin renkleriyle bütünleşmiş durumda. Bu anlamda bizler, renkleri çok güzel bulduk. Bilindiği üzere Azdavay’a özgü tescillenmiş yöresel kıyafetlerimiz var. Konutların renkleriyle kıyafetlerin renkleri birbiriyle uyumlu olmuş” diye konuştu.

’20 afetzede faydalanacak’

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları ile Azdavay’da afet konutlarının yapılmaya başlandığını söyleyen Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Bakanımız Murat Kurum, selden zarar gören ilçemizde incelemelerde bulunduğu sırada 140 konutun yapılması için talimatta bulundu. Bunların içerisinde 20 afetzede ailemiz vardı. Bunun yanında ilçemizdeki vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 139 dairelik TOKİ konut çalışması başlatıldı. 2022 yılının sonu itibariyle konutlar bitmiş durumda, çevre düzenlemesi de 2023 yılının Şubat ya da Mart ayı içerisinde bitirip inşallah hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum ve milletvekillerimizin gayretleri ve çalışmaları oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TOKİ konutlarının dış cephesinde kullanılan renklerin Azdavay’ın 600 yıllık geleneksel coğrafi işaret ile tescillenen yöresel kıyafetlerindeki renklerin kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Civelek, “Özellikle TOKİ konutlarının Kastamonu mimarisine son derece uygun kat yüksekliği ve modelleri oluşu aynı zamanda da 600 yıllık coğrafi işaret ile tescilli geleneksel yöresel kıyafetimiz olan Azdavay kıyafetinin renklerinin konutlarda var oluşu bizleri çok mutlu etti. Azdavay’da şehir merkezinde resmi konutlar başta olmak üzere ana caddedeki bütün binalarımızda yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırmasındaki renklerimizin aynısının TOKİ konutlarında var oluşu bizim projemize de destek gelmiş anlamında oldu” ifadelerini kullandı.