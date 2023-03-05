AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kente ve ilçelere yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kente ve ilçelere yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından deprem bölgelerinden gelerek Bilecik ve ilçelerine yerleşen afetzedelerin ihtiyaçları konusunda düzenlenen istişare toplantısına ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve ilçe başkanları katıldı.