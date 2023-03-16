Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım dönemini başlatan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ni 2,5 ayda 500 bin yolcu kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Öncü ve örnek şehir olan Samsun’da, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, sorunlarını hızla çözecek projeleri hayata geçirip kalıcı eserler bırakmak için büyük bir çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçen 29 Aralık’ta hizmete giren ‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği indi bindi sorununa çözüm oldu. Vatandaşların tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşmasını sağlayan merkezi 2,5 ayda 500 bin yolcu kullandı.

“Çok memnunuz”

Pazarcılık yaptığı için her gün Çarşamba ilçesine gitmek zorunda olduğunu söyleyen Züleyha Himmetoğlu, “Allah burayı yapanlardan razı olsun. Çok memnununuz. Bu projeyi yapanların Mevlam ayağına taş değdirmesin. Ben pazarcıyım, Çarşamba durağına gidip gelmekten ölüyordum. Ama şimdi rahat ettim. Burası için her gün dua ediyorum. Ne kadar dua etsek de az” dedi.

“Tek dolmuşla geliyoruz”

Kanser tedavisi gördüğü için her gün Alaçam ilçesinden şehir merkezine gelmek zorunda olduğunu belirten Cemalettin Kuru ise tek araçla kent merkezine gelme imkanının verilmesinin çok iyi olduğunu belirterek, “Tek dolmuşla ulaşım sağlıyoruz. Ben sağlık hizmetini daha kolay alabiliyorum. Eskiden çok zor oluyordu. Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Çok memnunuz”

Bekir Dağdelen ise önceden kent merkezine gelmek için 3 araç değiştirmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Şimdi çok güzel oldu. Yapanların eline koluna sağlık” diye konuştu.

Hasan Keskin de “Çok güzel oldu. İndi bindimiz yok. Zaman tasarrufu oldu bizim için. Çok memnunuz. İstediğimiz noktaya çok daha kolay ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ulaşım sorununu ortadan kaldırdı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin kent merkezine ilçelerden gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve çok memnuniyet duyduğu bir yatırım olduğunu söyleyerek “İlçelerden gelen vatandaşlarımız şehir merkezine ulaşımla ilgili ciddi sorun yaşıyorlardı. Ulaşım onlar için çileli bir duruma dönüşmüştü. Biz bu proje ile vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldırdık. İnsanlarımız artık hangi ilçeye gitmek isterse rahatça bu merkezden tek araçla gidebiliyorlar. Merkezi kullanan vatandaşlarımız oldukça memnunlar. Bunu da bizlerle paylaşıyorlar. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe umutla bakarak yaşadıkları bir Samsun’u inşa ediyoruz. Öncü ve örnek şehir olan Samsun’da, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, sorunlarını hızla çözecek projeleri hayata geçirip kalıcı eserler bırakmak için büyük bir çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı yer alıyor.