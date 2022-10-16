Tepebaşı Belediyesinin projelerini incelemek üzere kent merkezine gelen ilçe sakini kadınlar, çalışmaları yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesinin projelerini incelemek üzere kent merkezine gelen ilçe sakini kadınlar, çalışmaları yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile her kesimden beğeni toplamaya devam ediyor. Eskişehir’in ilçelerinden gelerek Tepebaşı’nın hayata geçirdiği projeleri yerinde gören kadınlar da çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade etti. Etkinlik çerçevesinde; Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Aşağı Söğütönü Belde Evi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Alzheimer Konukevi gibi noktalar ziyaret edildi. Misafir kadınlar ziyaret ettikleri merkezde yetkililerden de bilgiler aldı.

Konuk kadınlar merkezleri ziyaret etmelerinin ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile de bir araya gelerek tebriklerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.