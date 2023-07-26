İlçe Müftüsü Bostancı’nın Karabük’ün Safranbolu İlçe Müftülüğüne atanması dolayısıyla Alaplı Kaymakamlığı tarafından veda yemeği verildi.

Zonguldak’ın Alaplı Kale Park’ta verilen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Müftüsü Aşır Durgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, Alaplı Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan imamlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz ayrılıkların hüzünlü olduğunu belirterek, "Hocamız Alaplı’da altı yıldır ilçemizde görev yapıyor. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Alaplı’mızda güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Alaplılılar adına çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Duygulu anlar yaşayan Müftü Aydın Bostancı ise zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, " 3 Kasım 2017 tarihinde Bilecik Osmaneli İlçesinden buraya tayin oldum. Burada gururla anlatabileceğim 6 yıldan fazla zamanım oldu. Görev yaptığım süre boyunca düstur edindiğim nazargahi ilahi olan kalpleri kırmamaya özen gösterdim. Gönüllere girmeye çalıştım. Bu şirin ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Alaplı halkının sevgisi olacaktır. Sivil Toplum Örgütü Dernek Başkanlarımıza ,Ticaret ve Esnaf Odalarımıza, Muhtarlarımıza, Cami Derneklerimize, Hayırseverlerimize, siz kıymetli Din Görevlisi Hocalarıma ve Alaplı halkına teşekkür ediyorum. Alaplı, benim için kalbimin en kıymetli yerinde. Huzurlu bir şekilde görevimi devrediyorum. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Karabük İli Safranbolu İlçesine tayini Müftü Aydın Bostancı’ya İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından plaket verildi.