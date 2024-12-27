Aydın’da müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ’İlçe Müftüleri Toplantısı’ Çine’de gerçekleştirildi.

Hizmette verimliliği artırmak, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve din hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilçe müftüleri Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş’in başkanlığında Çine’de toplandı. Katılımcılar, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında geniş çaplı bir değerlendirme yaptı. Toplantının gündem maddeleri arasında 2025 Yılı Ramazan Ayı Umre Programı yer aldı. Programın organizasyonu, katılımcılarının ihtiyaçları ve programın daha verimli geçmesi için alınacak önlemler üzerine ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Bir diğer önemli konu ise, Engellilere Yönelik Kur’an Kursu Tanıtım Filmi oldu.

Toplantıda ayrıca, yaygın din eğitimi verilen alanlarda eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için yapılacak adımlar da ele alındı. Yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü.

İl Müftüsü Hasan Güneş, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Din hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu tür toplantılar, hepimizin ortak hedeflere ulaşmasına katkı sağlıyor. Her bir müftülüğümüzün yerel ihtiyaçlarını ve zorluklarını en iyi şekilde anlamaya çalışıyor, çözüm yolları arıyoruz" dedi.