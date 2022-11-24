Mersin Toroslar İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok özel bir etkinliğe imza attı.

Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 8 derslikle hizmete açılan Toroslar Korukent Anaokulu'nun ilk atamayla göreve yeni başlayan 8 öğretmen , Okul Müdürü ve İdarecileri ile Öğretmenler Günü kutlama etkinliği düzenledi.

Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü ve Şube Müdürleri'nin katıldığı kutlama etkinliğinde , Yeni Eğitim Öğretim yılında hizmete açılan Okulda , Öğretmenliğe ilk adımını atan 8 Eğitim Neferi Öğretmenin heyecanlı halleri dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü , Meslek hayatlarında ilk Öğretmenler Günü Kutlama heyecanı yaşayan Öğretmenleri tebrik ederek hediyeler takdim etti ve bu kutsal meslekte başarılarla dolu nice yıllar temennisinde bulundu.

İlçe Müdürü Tülücü Okul Müdürü Ayşe Karadeniz İlhan'ı da Eğitim Müfettişi Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

