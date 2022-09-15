Samsun’da ilçe minibüsleri, Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin açılış gününü iple çekiyor.

Samsun’da ilçe minibüsleri, Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin açılış gününü iple çekiyor.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nde kent trafiğini yönetecek Alo 153 Merkezi’nin kurulum çalışmalarında sona yaklaşılırken, 14 ilçedeki minibüs esnafı ise merkeze yolcu taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

“Mağduriyetimiz sona eriyor”

Ladik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Doğan Eğrikaya, merkezin açılışını heyecanla beklediklerini söyledi. Eğrikaya, “Hem bizim hem de yolcularımızın uzun süredir beklediği o an geliyor. Şehir içine girecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü minibüsçüler olarak bizler hem de yolcularımız çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sürekli şikayet alıyorduk. Samsun’da gidecekleri yere ulaşmak için yolcularımız 3 araç değiştiriyorlardı. Bu hem ücret hem de zaman kaybıydı. Bu sorunlar artık bitecek hepimiz rahat edeceğiz. Özel araçlarını evlerinde bırakacakları için yolcu sayımız arttığında bizlerin de 10 yıllık mağduriyeti sona erecek. Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz” dedi.

“Heyecanla bekliyorlar”

Çarşambalıların 11 yıldır Samsun’a 2-3 vasıta değiştirerek gittiğini vurgulayan Çarşamba Özel Halk Otobüs İşletmeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadem Aksoy, “Mustafa Demir başkanımız, bizlere verdiği sözü yerine getirerek, ilçe yolcu aktarma merkezimizi yaptı. Her şey hazır. Emirlerini bekliyoruz. Açılış yapılıp merkeze geldiğimizde adağımı keseceğim. Yolcularımız da yükleri ve eşyalarıyla perişan olmayacak. 100 otobüs esnafı arkadaşım ve derneğim adına çok teşekkür ederim. Denizler mürekkep, dağlar kalem olsa iyiliğin altından kalkamayız. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Açılış müjdesini bekliyoruz”

Yolcu aktarma merkezinin açılışını dört gözle beklediklerini ifade eden 19 Mayıs Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz, “Yıllardır büyük mağduriyet yaşıyorduk. Bafra Garajı yıkıldığında burada 80 aracım faal olarak çalışıyordu. Şu an 24 araçla idare etmeye çalışıyoruz. Başta öğrencilerimiz harçlıklarının, yolcularımız ise maaşlarının önemli kısmını ulaşıma harcıyor. Bu mağduriyetlerin sona ermesi için son aşamaya geldik. Yolcularımız da yoğun şekilde arayıp soruyor. Başkanımızın aktarma merkezinin açılış müjdesini büyük bir sevinç ve heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok yakında törenle hizmete açacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise iki önemli projeyi hayata geçirme arifesinde olduklarını söyledi. Başkan Demir, “Yaşam konforunu artıracak projelerimizde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanıyoruz. Vatandaşlarımız ile sağlıklı iletişimimizi sağlayarak talep ve beklentileri karşılayan çözüm merkezini Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Personelimizin performansını da takip edeceğimiz bu merkezin diğer önemi, tüm kavşaklarda trafiği yönetecek yapay zeka sisteminin bulunmasıdır. Şu an sistemin testleri ile taşınma süreci sürüyor. Diğer önemli projemiz ise halkımıza ve minibüs esnaflarımıza sözünü vererek tek araçla yeniden merkeze ulaşmalarını sağlayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’dir. Geleceğin şehri Samsun’da bu iki projemizi çok yakında düzenleyeceğimiz törenle hizmete açacağız” açıklamasında bulundu.