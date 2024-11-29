Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilere çiğ köfte ikramında bulundu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın çiğ köfte ikramına okulun müdür yardımcıları, öğretmenleri ve pansiyonda kalan öğrenciler katıldı.

Pansiyonda kalan öğrenciler bir yandan çiğ köftelerini yerken bit yandan da bağlama eşliğinde öğretmenleri Arzu Sever ve Azize Özdil’in söyledikleri birbirinden güzel türkülerle unutamayacakları bir akşam yaşadı. Öğretmen Arzu Sever ile kızı Ela Sever’in düeti ise öğrencilerden büyük alkış topladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Çiğ köfte Etkinliği düzenledik. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerimize türkülü ve çiğ köfteli unutulmaz bir gece yaşattık. Sazıyla Armağan Hocam, sesiyle Arzu ve Azize Hoca Hanımlar etkinliğimize renk kattı. Pansiyonda kalan öğrencilerimiz de motive oldular. Bu tür etkinlikleri pansiyonda kalan öğrencilerimiz için yapmaya devam edeceğiz. Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlerime teşekkür ederim." dedi.