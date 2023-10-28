Sakarya’nın Geyve ilçesinde ortaokul öğrencileri, “Cumhuriyet 100 Yaşında” yazılı gazeteleri ilçe merkezinde dağıttı.

Geyve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenlerinin de desteği ile Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gazete hazırladı. Öğrenciler ellerindeki gazeteleri, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle ilçe cadde ve sokaklarında "Yazıyor, yazıyor Cumhuriyet 100 yaşında!" diye bağırarak dağıttılar. Gazeteleri alan vatandaşlar ise öğrencileri tebrik etti.