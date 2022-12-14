Mersin Yenişehir İlçesi Kaymakamı Nevzat Şengök , '' Eğitimin en önemli paydaşlarından birisi Velilerimizdir. Bu anlamda Okul Aile Birliklerimizin işlevi son derece önem arz etmektedir '' dedi.

Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök, Okullarda uygulanacak olan koruyucu ve önleyici rehberlik faaliyetleri konulu toplantıda, İlçede görev yapan Okul Müdürleri ve Okul Aile birliği Başkanları ile biraraya geldi.

Kaymakam Nevzat Şengök'ün Okula gelişinde Öğrenciler tarafından Çiçeklerle karşılandığı toplantıda Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök ile birlikte Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmeddin Dinç, İlçe olarak akademik başarı da Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını, devletin sunduğu imkanlarla maddi olarak pek çok sorunu çözdüklerini, bundan sonra asıl üzerinde durulması gereken konunun çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimiz üzerine yetiştirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi olduğunu ifade etti.

Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök de yaptığı konuşmada, Eğitimin en önemli paydaşlarından birinin Veliler olduğunu belirterek bu anlamda Okul Aile Birliklerinin işlevinin son derece önem arz ettiğini belirtti.

Kaymakam Şengök , '' Öğrencilerimizin sadece akademik olarak yetiştirilmesi yeterli değil, Çocuklarımızın gelişimi için Sosyal, Sportif ve Sanatsal alanlarda da mutlaka güçlendirilmesi gerekir '' dedi.

Göreve başladığı ilk günden bu güne eğitim konusuyla yakından ilgilendiğini belirten Şengök , '' Bundan sonra da Okullarımızı ziyaret ederek sorunlarının çözümüyle yakından ilgileneceğim '' dedi.

Toplantının devamında İlçe Müdürleri Okullar ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve Okul Müdürlerinden Okulların sorunlarını dinlediler.

Toplantıya katılan Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları, İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök'ün eğitime olan yakın ilgisinden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.



