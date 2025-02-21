Çankırı’nın Orta ilçesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak Orta İlçe Entegre Hastanesi, hizmet vermeye başladı.

25 Mayıs 2023’te 2’nci ikmal ihalesi yapılan Çankırı’nın Orta ilçesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak Orta İlçe Entegre Hastanesi hizmet vermeye başladı.10 yatak kapasiteli, içerisinde aile hekimliği, diyaliz ünitesi ve 112 ASHİ ile acil servisi bulunan Orta İlçe Entegre Hastanesi ilçe halkına konforlu ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak. Hastaneyi yerinde değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, projenin ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade ederek sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.