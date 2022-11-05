Erzincan’ın İliç ilçesinde ilk defa gördükleri palyaçoyla eğlenen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde ilk defa gördükleri palyaçoyla eğlenen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan’da üniversite öğrencisi Abdullah Yılmaz gönüllü olarak büründüğü palyaço kostümüyle çocukları eğlendiriyor. İliç Gençlik Merkezi bünyesinde birçok faaliyette bulunan Yılmaz, daha önce palyaço görmemiş ilçe halkını da eğlendirmeden geçmedi. Omuzuna aldığı kabin tipi hoparlör ile sokak sokak gezen Yılmaz kahvehanelerde oyun oynayan ve çay içen yaşlı vatandaşlarla eğlenceli anlar yaşadı. Eline aldığı köpüğü zaman zaman vatandaşlara sıkan Yılmaz kimini sinirlendirse de çevrede izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. İliç’te özellikle köy okullarında düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) son sınıf öğrencisi Abdullah Yılmaz tek amacının insanları eğlendirmek olduğunu söylüyor. Bir arkadaşının teşvik etmesi sonucu İliç merkezde çeşitli dükkanlara ve kahvehanelere palyaço olarak giren Yılmaz’ı bir anda karşısında gören halk şaşkınlığını gizleyemiyor. Palyaçoya eşlik eden vatandaşlar eğlenmenin tadını çıkarırken ilk defa görenler tarafından büyük beğeni topluyor.

İliç merkezde ilk defa palyaço gördüklerini söyleyen vatandaşlar yapılan etkinliğin güzel olduğunu özellikle çocukların ve ilk defa görenlerin daha fazla dikkatini çektiğini söylüyorlar. Palyaçonun yaptığı hareketler bazı vatandaşları kızdırsa da ortaya renkli görüntüler çıkıyor.