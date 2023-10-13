Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan’ın Hanak ilçesinde, vatandaşlar ilçelerine doğalgaz gelmesini istiyorlar. Kış aylarında hane başına yaklaşık 3-4 ton kömür tüketen ilçe halkı hem yüksek maliyetten hem de hava kirliliğinden şikâyetçi. Hanak belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, ilçenin bir an önce doğalgaza kavuşması gerektiğini söyledi.

Başkan Büyükkaya, yaptığı açıklamada doğalgaz boru hattının ilçenin 500 metre yakınından geçtiğini fakat bu yıllar geçmesine rağmen doğalgaza kavuşamadıklarını ifade etti.

Büyükkaya, ’’Havaların soğumasıyla birlikte ilçede artık dumanlar tütmeye başladı. Bizim bütün gayemiz ve amacımız ilçemizin doğalgaza kavuşması. Ve Doğalgazla ilgili de ilçenin gaza kavuşması için büyük gayretler sarf ettik. Özellikle imza kampanyası başlatarak Enerji ve tabi kaynaklar Bakanımıza da dosya sunarak hemen 500 metre yanı başımızdan geçen doğalgaz boru hattından yararlanmak istediğimizi ilettik. Ardahan’ın Göle, Çıldır ve Posof ilçesine doğalgaz verilirken bizlerde bu hizmetten yararlanmak istediğimizi yetkililerden talep ettik. Çünkü hem hava kirliliği hem de ekonomik anlamda büyük zarara uğramaktayız. Bir ailenin kış boyunca 3-4 ton kömür yakarak 30 bin lira gibi büyük bir yakıt ücreti ödemekte. Ve bu yakıt ücretinden dolayı ilçede görev yapan memurlar ilçede kalmayarak Ardahan’da veya başka ilçelerde ikamet etmektedir. Bu nedenle de hem ilçe nüfusu azalmakta hem de ekonomik anlamda çok büyük kayıplara uğruyoruz.’ dedi.