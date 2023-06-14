Gölpazarı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki anons sisteminde iyileştirme çalışmaları yaptı.

Anonsların herkes tarafından rahatlıkla duyulabilmesini sağlamak amacıyla sistemlerin yenilenmesine başlanıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde, gün boyunca tekrarlanan deneme kontrolleri gerçekleştirilecektir. Gölpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki anons sisteminin daha etkili ve işlevsel bir şekilde çalışabilmesi için önemli adımlar atmakta. Yapılan iyileştirme çalışmalarıyla birlikte anonsların daha yüksek sesle ve net bir şekilde duyulması hedeflenmekte. Bu sayede ilçe sakinleri gerekli duyuruları ve bilgilendirmeleri daha kolay bir şekilde alabilcek.

Bu süreçte, deneme kontrolleri yapılacak ve sistemin istenilen performansı gösterip göstermediği test edilecek. Gün içerisinde gerçekleştirilecek olan bu kontrollerle birlikte herhangi bir aksaklık veya sorun tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltmeler yapılacak.