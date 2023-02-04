Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ilçe esnafı ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ilçe esnafı ile bir araya geldi.

Esnafın talep ve önerilerini yerinde dinlemek adına Başkan Münür, AK Parti İlçe Başkanlığı teşkilatıyla birlikte esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şahin, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek, “Her zaman insanlara hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz bizler esnaf dostu bir belediyeyiz. Her fırsatta esnaf dostlarımızla bir araya gelir onların taleplerini dinleriz. Şimdi de bir aradayız. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum” dedi.