Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Şehit Bekir Kaynak İlkokulu öğrencilerine emniyet kemeri kullanımı, yolda karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimin ardından Gürfidan tarafından miniklere polislik mesleği anlatıldı. Gürfidan daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti.