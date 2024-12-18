SAMSUN (İHA) – Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılmaya başlanan şaşılık ameliyatları ile hastalar artık çözümü ilçe dışında aramak zorunda kalmıyor.

Çarşamba Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde yapılmaya başlanan şaşılık ameliyatları hakkında konuşan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özturan, “Ameliyat içeriğimizi zenginleştirmekten dolayı mutluyuz. İlçemiz ve şehrimiz için önemli bir sağlık hizmetini daha vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Şaşılık problemi sebebiyle çözüm arayışı içerisinde olan şehrimizin farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız da Göz Hastalıkları Kliniğimize başvurabilirler. Bu vesileyle emeği geçen tüm cerrahlarımıza ve ameliyathane ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ercan Gömleksiz ise “Şaşılığı, gözlerin paralelliğinin bozulması olarak tanımlayabiliriz. Her şaşılık durumunda cerrahi seçeneğe başvurmuyoruz. Bazı alt tipleri gözlükle de tedavi edebiliyoruz. Biz de bu ay içerisinde kliniğimize çift görme ve gözlerde kayma şikayetleriyle başvuran 3 hastamızı opere ettik ve ameliyat sonrası takiplerinde sorun olmaması üzerine şifa ile taburcu ettik. Hastalarımız kontrollerine geldiler ve sonuçlardan da memnun olduklarını söylediler” diye konuştu.

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde kısa süre önce de girişimsel radyolojik işlemler ile bronkoskopi yapılmaya başlanmış ve sigara bıraktırma polikliniği hizmete açılmıştı.