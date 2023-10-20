Zile Belediyesi toplu taşıma araçlarında kullanılan ’Halk Kart Cihazı ve Yazılımı’nı kendisi üreterek yılda bir milyon tasarruf sağladı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, belediyenin ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerine kadar dışardan yüksek bedeller ödenerek temin edilen hizmetleri kurum içinde ve teknolojik düzeyde üreterek, bu yolla tasarruf sağladıklarını belirtti. Başkan Sargın bu yolla belediye giderlerini azaltarak, belediyenin borçlanmasını önlediklerini ve belediyenin finansal sürdürülebilirliğini sağladıklarını kaydetti. Bu çerçevede Zile Belediyesi ‘Halk Kart Cihazı ve Yazılımı’nı kendi bünyesinde üreterek yılda bir milyon tasarruf sağladı.

"Her yıl dışarıdan hizmet olarak satın alıyorduk"

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın kurumun teknoloji ve yazılım alt yapısını güçlendirdiklerini belirterek, “Bu konularda dış kaynak kullanımının önüne geçip, finansal yapısı güçlü bir belediye oluşturduk. Bu yolla yapılan tasarrufları, Zileli hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet üretiminde kullanmayı ve bunu Zile’nin yararlanacağı şekilde sürdürülebilir kılmayı amaçladık. Örneğin; Otobüslerimizde kullanılan halk kartları her yıl dışarıdan hizmet olarak satın alıyorduk. Bunun için de hatırı sayılır para ödüyorduk. Artık hem halk kartlarını, hem de cihazını ve yazılımını kendimiz ürettik. Bu konuda da bölgede bir ilki gerçekleştirdik. Bu yolla önemli tutarda tasarruf sağladık. Zile’yi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Uygulamaya aldığımız bu projenin hedefinin, belediyenin dış satın alma yoluyla elde ettiği kamusal hizmetlerden mümkün olanlarını belediye bünyesinde üreterek tasarruf etmek

"Halk Kart Cihazı ve Yazılımını belediyemiz bünyesinde üretilerek, yıllık bir milyon tasarruf sağladık"

Dış Kaynak Değil İç Kaynak Kullan anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Böylelikle hem kurumun teknolojik kapasitesini ve becerilerini artırdık, hem de kurumu yüksek maliyetli dış satım alımlardan koruyarak, pahalı ekonomik iş modellerini ve eğilimlerini kurumun ve toplumun yararına yönettik. Toplu ulaşımda kullanılan ve daha önce özel sektörden alınan ve her yıl yüksek ücretler ödenen ‘Halk Kart Cihazı ve Yazılımı’ belediyemiz bünyesinde üretilerek, yıllık bir milyon tasarruf sağladık. Yine bu kapsamda bölgede bir ilk olan bakanlık onaylı tek Su Sayaçları Ölçüm ve Kalibrasyon İstasyonu kurulmuş ve önemli tutarda tasarruf sağlanmıştır. Elektronik su sayaçları da dâhil olmak üzere belediyemiz bünyesinde onarılarak ekonomik dönüşüm sağlanmaktadır. Bu çalışmadan yıllık bir buçuk milyon tasarruf sağlanmıştır. Ses kirliliğini önleyen Sesli Anons Sistemi Yazılımı, Halk Masası Sistem Yazılımı, Kurumsal İletişim Sistem Yazılımı gibi yazılımlar da belediyemiz bünyesinde üretilmiş ve önemli tutarlarda tasarruf sağlanmıştır. Belediyemizi geleceğe taşıyan projelerimiz devam edecektir “dedi.