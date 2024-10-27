Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi yönetiminde görev değişimi yaşandı. Fakülte Dekanlığına Prof. Dr. Adem Apak getirildi.

Son 3 yıldır İlahiyat Fakültesinde Dekanlık yapan Prof. Dr. Ali Kaya’nın yerine Prof. Dr. Adem Apak getirildi. Düzenlenen devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekariyya Arı, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dekanlık yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yürüttüğü başarılı çalışmalardan ötürü önceki yönetimde görev alan herkese teşekkür etti. Atamaların bir nöbet değişimi olduğunu aktaran Rektör Yılmaz;“ Görev süresi içerisinde Prof. Dr. Ali Kaya hocamızla ile uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Araştırma üniversiteleri sıralamasında gelecek yıllarda üst sıralara tırmanabilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlahiyat Fakültemizin çalışmaları bu anlamda çok önem taşıyor. Prof. Dr. Adem Apak hocamıza ve ekibine yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Son 3 yıldır dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ali Kaya ise kendisine katkı veren tüm ekip arkadaşlarına ve üst yönetime teşekkür etti. Dekanlık olarak öncelikli olarak iç huzurun sağlanması ve akademik başarıların elde edilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kaya; “Güzel bir dönem geçirdik. Bizlere bu süreçte yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Adem hocamıza başarılar diliyorum” dedi.

İlahiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Adem Apak da kendisini bu göreve layık gören herkese şükranlarını iletti. Apak, yeni dönemde devraldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşımak için ekip olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizdi.