DÜZCE(İHA) – Ulusal staj programı dahilinde stajyerliği devam eden ilahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik İslam Tarihi ve Müslümanların Gönlündeki Aksa konusunda sunum yapıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine Düzce Müftülüğü Konferans Salonunda sunum yapıldı. Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz tarafından Ulusal Staj Programı çerçevesinde stajyerliği devam eden 20 İlahiyat Fakültesi öğrencilerine İslam Tarihi ve Müslümanların Gönlündeki Aksa bilgilendirme yaptı. Öğrenciler sunum sonunda merak ettiklerini sordular.