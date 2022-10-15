Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonuna fakültenin inşasına destek olan hayırsever işadamı Hasan Ali Cesur’un babası Mahmut Cesur’un adı verildi.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonuna fakültenin inşasına destek olan hayırsever işadamı Hasan Ali Cesur’un babası Mahmut Cesur’un adı verildi.

86 yaşına giren Mahmut Cesur doğum gününde adının verildiği konferans salonunun hizmete girmesinden dolayı mutluğu olduğunu belirterek, “Oğlum Hasan Ali Cesur sağolsun en önemli olan ilme, eğitime benim adıma katkıda bulunarak bizlerin bu hayrı yapmasına vesile oldu. Gençlerimize çağrım bu salonu ilimle, bilimle eğitiminizle doldurun. Her şeyi öğrenin ki bu vatanı birlikte ileriye taşıyalım” diye konuştu.

Mahmut Cesur ve oğlu Hasan Ali Cesur ile birlikte salonu gezen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da, “Kurumlar aslında o ilin hayırseverleriyle iç içedirler. Mahmut Cesur amcamızın ilahiyat fakültemize çok önemli bir katkısının olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kendisine ve Hasan Ali Cesur beye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.