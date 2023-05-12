Adıyaman Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama işlemlerine devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla beraber larva oluşumunun önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Toplu yaşam alanı olan çadır kent ve konteyner kentler başta olmak üzere şehir genelinde uçkun mücadelesine devam ediliyor” diye konuştu. Yetkililer ayrıca çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceğini de söyledi.