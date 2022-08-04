Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ilaç içerek intihara teşebbüs eden kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ilaç içerek intihara teşebbüs eden kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 55 yaşındaki T.Y., ilaçla intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının durumu haber vermesiyle olay yerine 112 Sağlık ekipleri intikal etti. Zehirlenen T.Y. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İlaçla intihar girişimi vakasına ilişkin soruşturma başlatıldı.