Muğla İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Orhan Tavlı, İl Defterdarı Tahir Bayındır, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Zeybek, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Derneği Muğla Temsilcisi Süleyman Kurnaz ile diğer ilgililer katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumla başlayan toplantıda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak amacıyla yapılan toplantıda, tarım arazilerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek bu arazilerin amaç dışı yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.

Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, gündem maddeleri sunumlar eşliğinde görüşülerek karara bağlandı.