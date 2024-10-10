Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele devam ederken, turunçgil bahçelerindeki mevcut durumu değerlendiren İl Tarım ekipleri, ilaçlama çağrısı yaptı.

Çiftçilerin korkulu rüyası olan ve portakal, mandalina gibi turunçgil bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ederken, üreticileri de bilgilendiriyor. 17 ilçede sahaya inen 36 uzman personel ile turunçgil bahçelerinin ana zararlısı Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede mevcut durum değerlendirildi.

İlaçlamaların hasada 10 gün kalana kadar devam edilmesi çağrısında bulunan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Turunçgil üreticilerimizin dikkatine. Turunçgil bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi devam etmektedir. Mücadele ruhsatlı ilaçlarla kimyasal yolla (kısmi dal ilaçlaması) veya kitlesel tuzaklarla biyoteknik mücadele ile yapılmalıdır. İlaçlamalar hasatta 10 gün kalana kadar 7-10 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca bahçe ve Akdeniz Meyve Sineği tuzak kontrolleri yapılarak popülasyon yoğunluğu haftalık olarak izlenmektedir. İlaçlamalardan önce çevrenizdeki arıcıları bilgilendiriniz” ifadeleri yer aldı.