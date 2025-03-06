Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yağan kara güvenme, kahverengi kokarcaya aman verme" uyarısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcayla ilgili açıklama yaptı. Kahverengi kokarcayla mücadelenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimiz tarımsal üretiminde başta fındık olmak üzere birçok üründe önemli ölçüde verim ve kalite kayıpları meydana getirme riski olan, tahripkâr, istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadele; bakanlığımız ‘Kahverengi Kokarca İle Mücadele Eylem Planı’ gereğince; 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Entegre Mücadele Prensipleri doğrultusunda Kahverengi Kokarca Teknik Talimatına göre devam etmektedir. 2017 yılında ilk defa Terme ilçesinden ilimize giriş yapan, 2023 yılı Temmuz-Ağustos aylarında popülasyon artışının Terme-Çarşamba ilçelerinde bazı lokasyonlarda ekonomik olarak üründe zarara yol açtığı, 2024 yılında ise popülasyonun artarak devam ettiği, bu süreçte ise il/ilçe tarım orman müdürlüklerimizin uyarı ve ikazlarını dikkate alarak uygulayan üreticilerimizin ürünlerini korumaya yönelik mücadelelerinde başarıya ulaştığı tespit edilmiştir. Kahverengi kokarca zararlısının tanınması ve zarar boyutu ile kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarımız zararlı ilimize giriş yapmadan başlamış, halen bugün de il/ilçe koordinasyon kurul toplantıları, il/ilçe sektör toplantıları, kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları, biyosidal uygulama eğitim programları, çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları, proje çalışmaları, tarla okulları, örnek uygulama eğitimleri, mücadele takvimi duyuru ve ilanları gibi bütün argümanlar kullanılarak devam etmektedir. Bunun yanında bakanlığımızca tahsis edilen ödenekler ve yerelden temin edilen kaynaklar ölçüsünde sahipsiz alanların kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere biyosidal ilaç alınması ve bu alanların ilaçlanması, kışlak öncesi ve kışlak sonrası feromon tuzaklarla cezbet-öldür yönergesi kapsamında kullanılmak üzere feromon tuzak ve etrafında yapılacak ilaçlamalar ile ilgili bitki koruma ürünleri alımı, dağıtımı ve sahada etkin kullanımı, ilaçlamalarda kullanılmak üzere alet ekipman alımı, dağıtımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

2025’te artarak ve yayılarak devam etmesi öngörülüyor

Kahverengi kokarcanın 2025 yılında da artarak ve yayılarak devam etmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "2025 yılında ise polifag, istilacı ve tahripkar bir zararlı olan kahverengi kokarca popülasyonunun artarak ve yayılarak devam etmesi öngörülmekte olup tedbirlerimizin de artarak ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda üreticilerimiz başta olmak üzere bütün sektör paydaşları ile birlikte seferberlik ruhu içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kahverengi kokarca biyolojisi gereği sıcaklık ortalaması 15-16 dereci altına inmeye başladığında kışlamak için hedef mücadele alanlarımız olan ev, ahır, boş depo ve çatı araları gibi barınma alanlarında kışlama eğilimi göstermektedir. Kış boyunca yaklaşık 4-5 ay bu kışlaklarda kışı geçirip sıcaklık ortalaması 12,5 dereceye ulaştıktan sonra kışlaklardan çıkışlar başlayıp çıkışlar 16 dereceye kadar devam etmekte ve ortalama 17 dereceyi geçtikten sonra büyük oranda sonlanmaktadır. Bu sene geçen kış şartlarının korunaklı alanlarda kışlayan böcek popülasyonu üzerinde bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir. Kışlak mücadelesi ise öncelikle mekanik mücadele (toplanıp imha edilerek) yapılarak, ulaşılamayan alanlarda ise Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanılarak mücadele yapılmalıdır. Kışlak mücadelesinde kesinlikle (BKÜ) bitki koruma ürünü kullanılmamalıdır."

Seferberlik ruhu içerisinde mücadele

Seferberlik ruhu içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise "Kahverengi kokarca; kışlaklardan sıcaklık ortalaması 12,5 dereceyi ulaştığında çıkışlara başlayıp sıcaklık ortalaması 17 dereceyi bulana kadar periyodik olarak çıkışlarını sürdürmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde rakımsal ve bölgesel sıcaklık farklılıkları da dikkate alındığında referans tarihi olarak 2-10 Nisan arası baz alınarak kullanılan ruhsatlı biyosidal ürünlerin uygulama yüzey alanlarında kalma süresi, büyükşehirlerde uygulama yapılması gereken alanlarında da büyüklüğü ve çokluğu dikkate alındığında 1-10 Mart tarihi itibari ile kışlak alanlarda biyosidallerin uygulamaya başlanmasına, 15 Nisan tarihinde ise sonlandırılmasının uygun olacağı önerilmektedir. Kışlak alanlarda zararlının hareketsiz olacağı ve kimyasalla temasının güçlüğü gibi etkenler de baz alındığında çıkış yapmak için hareketlenmelerin olduğu bu tarihlerin baz alınması kışlaklardan çıkış aşamasında gerek zararlı ile temasın gerekse de yapılacak mücadelede başarı sansını ve oranını arttıracaktır. Gerek kışlak mücadelesi gerekse cezbet-öldür yöntemi ile mücadele ve ürün bazında kimyasal mücadele takvimi konularında il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile irtibatlı olunması ve takip edilmesi, yapılan organizasyonlara destek olunması, seferberlik ruhu içerisinde mücadele çalışmalarına bireysel ve toplumsal olarak hız kesmeden devam edilmesi ilimiz tarımsal üretimi için son derece önemlidir" dedi.

Ayrıca kışlaklardan çıkış için mücadeleye 1-10 Mart’ta başlanması, 15 Nisan’a kadar devam edilmesi öneriliyor. Öte yandan kullanılan biyosidal ürünlerin kalıcılık süresi baz alındığında Nisan sonuna kadar etkilerinin devam edeceği belirtildi.