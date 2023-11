Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Geçmişten geleceğimize uzanan tarihimizin en anlamlı süreçlerinden olan Cumhuriyetimizin 100. yılını birçok etkinlikle ülkemizin her yerinde olduğu gibi Çanakkale’mizde de büyük coşkuyla kutladık. Kurtuluş savaşında tarih yazan, kahramanlık destanına dönüşen Çanakkale’mizde Cumhuriyetimizde önemli bir yere ve değere sahip. Türkiye yüzyılında ülkemizi her alanda yenilikle, modern gelişmiş bir alana taşırken, tarıma da çok büyük bir rol düşüyor. Bizlerde bir taraftan modern teknolojiyi ve gelişimi takip ederken diğer taraftan kırsal alanda yaşam kalitesi, refah seviyesini arttırırken, cazip hale getirecek “üretimin-üreticinin Yüzyılı" ilkesine sahip Bakanlığımızın yaklaşımını Çanakkale’mizde uygulamak için gayret göstereceğiz. Bakanlığımızın her alanında, Tarım, Orman, Su; bu yeni projelerle Cumhuriyetimizin 100. Yılına ve Türkiye Yüzyılına yakışır işlere ve projelere mesai arkadaşlarımızla imza atacağız. Bu vesile ile bir kez daha başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, Cumhuriyetimizi, Ülkemizi bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.