Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ’Tarımda Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ başlığı ile basın toplantısı düzenledi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ’Tarımda Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ başlığı ile basın toplantısı düzenledi.

Basın mensupları ve üreticilerin katıldığı toplantıda Saylak, 2022’de hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. 2023 yılında yeni proje ve çalışma takvimini slayt eşliğinde anlattı. Saylak, "2023 yılında su ürünleri kontrol ve denetim gemisinin kaynağı ayrıldı. Bu yıl buzağı ölüm oranını yüzde 6’dan 3’e düşürmeyi hedefliyoruz. 1000 kadın üreticimize 10 bin koyun, 400 koç dağıtacağız. Milas Topraksız Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. 12 milyon liralık proje ile Muğla’nın 4 ayrı noktasında Muğla’da üretilen tüm ürünlerin satışı ve destinasyonu yapılacak" dedi.

"Pandemi, orman yangınları, Rusya-Ukrayna savaşı bizleri çok etkiledi"

Saylak, "25 Kasım 2019 tarihinde göreve başladığımda yarı politik bir bürokratın ne yapacağını herkes merak ediyordu. Akıllarda soru işaretleri vardı. Bizim ekibimizle birlikte bir tek hedefimiz vardı. O da doğduğumuz topraklarda bir çiftçi ailenin çocuğu olarak üreticimin yanında olacağımı söyledim. Tarımın tüm paydaşları ile yol yürüyeceğimizi söylemiştik. Mesai gözetmeden ezber bozarak çalıştık. Geride bıraktığımız 3 yıla dönüp baktığımızda, Muğla’da yaşayan insanların bu il müdürlüğü ile ilgili algısı değişti. Bu kurumu tanıdı. Bu işe pandemi ile başladık. Orman yangınlarından toplum olarak çok etkilendik. Devletimizin desteği ile bu sorunları aştık. Ardından gelen Rusya Ukrayna savaşı bunların üzerine geldi. Tarım girdileri çok yükseldi. 2023 Türkiye Yüzyılı tarımın yüzyılı olmak zorunda" dedi.

"Su ürünlerinde ülke üretiminin yüzde 36’sını karşılıyoruz"

İl Müdürü Saylak çiftçi eğitimlerine devam ettiklerini ifade ederek, "Eğitim arttıkça bereket artıyor. 2022’de 29 bin 496 çiftçimizi eğittik. 2023 yılında 35 bin çiftçimizi eğiteceğiz. Muğla bakanlıktan 2022’de 237.9 milyon lira tarımsal destek aldı. Bu destek 2021 yılında 185.9 milyon liraydı. Göreve geldiğimizde 2018 yılında su ürünleri ihracatı 555 milyon dolardı. 2022’de ise 885 milyon dolara yükseldi. Kültür balıkçılığı üretimi 5 yılda 60 bin ton arttı ve 170 bin tona çıktı. Su ürünlerinde ülke üretiminin yüzde 36’sını karşılıyoruz. 580 bin balık yavrusunu deniz ve göllerle buluşturduk" diye konuştu.

"Hedefimiz vatandaşımıza sağlıklı gıdayı düşük fiyata ulaştırmak"

Amaçlarının sağlıklı gıdayı ucuza ulaştırmak olduğunu belirterek, "Muğla Balıkçı Barınağı Dip Temizliği Projesi ile memleketimizin denizlerini temizliyoruz. Su altı dalış timi ile denizlerdeki hayalet ağları topluyoruz. 65 noktada 20 bin metrekare ağ toplandı. Su ürünlerinde 2023 yılında 150 bin ton ihracat, 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin hedefi 1 milyar dolardı. Biz Türkiye’nin hedefini sadece Muğla olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye’de tarım bitti gibi söylemleri boş verin. 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın birinci hedefi, vatandaşımıza sağlıklı güvenilir gıdayı daha düşük fiyata ulaştırmaktır" açıklamasında bulundu.

"Küçükbaş hayvan sayımızı artıracağız"

Muğla’da büyükbaş hayvan sayısının yüzde 4 arttığını ifade eden Saylak, "Muğla’da şu an 265 bin 784 büyükbaş hayvan var. Türkiye artık su fakiri bir ülke olduğu için, artık birinci önceliğimiz büyükbaş değil. Küçükbaş önceliğimiz oldu. Muğla’da şu an 579 bin 317 küçükbaş hayvan var. Bu sayıyı yükseltmek asıl hedefimiz olacak. Halk sağlığı için çok önemli olan Hastalıktan Ari İşletme Projesi çerçevesinde belge alan işletme sayısı, 2018’de 9 olan işletmeydi. Bu rakam 154’e yükseldi. Muğla 154 rakamı ile Türkiye’de birinci sıraya yükseldi" dedi.

"Seydikemer’deki proje önemli"

"Bunun hikayesi bizim için çok önemli" diyen İl Müdürü Saylak, "Uzun yıllardır onaylanmayan proje, Valimiz Orhan Tavlı geldikten sonra onaylandı. Seydikemer ‘de 1200 dekar alanda, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesi, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak projede tapular alındı. Bu proje ete kemiğe büründü. Başında umutsuzluğa kapılan arkadaşlarımız oldu. Şimdi 2023 yılı yatırım programına alınıyor. Hastalıktan ari bir işletme olacak. Damızlık düve yetiştiriciliğini hayata geçirilecek. Hep birlikte devlet, millet el ele çalışıyoruz" diye konuştu.

"Zeytinde verimli bir yıl yaşayacağız"

Zeytin’de verimli bir yıl beklediklerini açıklayıp, sözlerini şöyle sürdürdü; "Muğla’da 16 milyon 830 bin zeytin ağacı var. Türkiye’de 197 milyon zeytin ağacı var. Türkiye’deki tüm zeytin ağaçlarının yüzde 8,92’si Muğla’da bulunuyor. Zeytinde verimliliğin artırılması projesi çerçevesinde çalışma yapıyoruz. 54 çiftçi ile örnek bahçe uygulamasına başladık. 2022’deki iklimle birlikte Türkiye’de bu sene biz verimlilikte bir numaraya çıkıyoruz. Bu sene bereketli bir yıl. Sonbahar yağmurları biraz daha erken olsaydı daha farklı olacaktı. Ama verimli bir yıl olacak. Samsun’dan zeytin sineği ile mücadele için 15 bin şişe sıvı getirttik"

Saylak konuşmasının devamında şunlara değindi; "Muğla’da 50 ton ambalaj atığı çıkıyor. Biz 10 tonunu toplayabildik. Sürdürülebilir tarım için temiz, su, temiz çevre, temiz toprak diyoruz. Hala toplanamayan 40 ton atık var. Muğla’da Vali Hanım Çileği projesi çerçevesinde 135 dekar olan çilek alanı, 5 yılda yüzde 334 artarak 587 dekara çıkarıldı. Türkiye yılda 8 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bize bu konuda siz basın mensupları yardımcı olabilirsiniz"

Kırsal kalkınma yatırımlarının 5 yılda yüzde 597 arttığını, çayır, mera ve yem bitkileri alanları 5 yılda yüzde 23,5 artarak 182 bin 861 dekara çıktığını, ıtri ve tıbbi bitkiler için 2018’de 215 dekar olan alanın 2022’de 5 bin dekara yükseldiğini, 2018’den bu yana 3 milyon 860 bin ıtri ve tıbbi bitki dağıttıklarını söyledi.

"2023 yılındaki bazı projeleri açıkladı"

İl Müdürü Saylak, "2023 yılında su ürünleri kontrol ve denetim gemisinin kaynağı ayrıldı. Buzağı ölüm oranını yüzde 6’dan 3’e düşürmeyi hedefliyoruz. Buzağım doğdu alo ihbar hattı ile üreticiye destek veriyoruz. 1000 kadın üreticiye 10 bin koyun, 400 koç dağıtacağız. Milas Topraksız Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Yerelde kırsal kalkınma modeli ile Muğla markasına kavuşacak. 12 milyon liralık proje ile Muğla’nın 4 ayrı noktasında Muğla’da üretilen tüm değerlerin satışı ve destinasyonu yapılacak" diye konuştu.