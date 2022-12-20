Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Tepebaşı Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen uzman ekip tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Tepebaşı Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen uzman ekip tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerin anlatıldığı toplantıda, 40-69 yaş arası bayan ve erkekler için bağırsak kanseri tanı ve teşhisi, mamografi, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, tütün bırakma gibi bölümlerin de olduğu anlatıldı. Eğitimin ardından erken tanı ve teşhis için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 180 personele kanser tarama kitleri teslim edildi.

Yılda ortalama 7 milyon vatandaş kanser türlerine karşı taranıyor

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kanseri erken teşhis etmek için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezilerinde (KETEM) ücretsiz taramalar gerçekleştiriyor. Yılda ortalama 7 milyon vatandaş Meme, Serviks (Rahim Ağzı) ve Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanser türlerine karşı taranıyor. Sağlık Bakanlığı tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen taramalarla herhangi bir organ kanserini henüz bir şikâyete neden olmadan ve belirti vermeden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Çok sayıda insan bu sayede erken teşhis edilerek sağlığına kavuşuyor. Taramalar; KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dâhil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlar ve dezavantajlı gruplara mobil tarama araçları ile tarama hizmeti veriliyor. Taramalar sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunanlar 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkiklerinin yapılması sağlanıyor.

2004 yılında 11 KETEM ile başlanan tarama çalışmalarına, 42’si Mobil Kanser Tarama aracı olmak üzere toplam 331 Kanser Tarama Merkezi ile devam ediliyor. Merkezlerde, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi tetkiki ile Meme Kanseri taraması yapılıyor. Tarama çerçevesinde çekilen mamografiler merkezi raporlama sistemi ile değerlendiriliyor ve en geç 10 gün içerisinde sonuç veriyor.

30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve Smear Testi ile serviks kanseri taraması yapılıyor. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ile birlikte Kolorektal Kanser Taraması yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor.