Malatya’da düzenlenen U 14 futbol il şampiyonası sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü birinci olurken, şampiyonluk baklava ikramı ile kutlandı.

Malatya’da düzenlenen U 14 futbol il şampiyonası sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü birinci olurken, şampiyonluk baklava ikramı ile kutlandı.

Malatya Yeşiltepe stadında U 14 futbol il şampiyonası final maçı oynandı. Çekişmeli geçen il finali karşılaşması sonunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Galataspor’u 2-1 mağlup ederek Malatya şampiyonu oldu. Bu karşılaşmadan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, diğer ilgili ve yetkililer, il birincisi olan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’ne kupayı verdi.

Yeşiltepe stadındaki maçı futbolcuların ailelerinin de izlemesi karşılaşmaya ayrı bir renk kattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nün il birincisi olması nedeniyle şampiyonluk baklava ikramı ile kutlandı.